Задержан директор заправки, где при взрыве пострадали 35 человек

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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
Пожар на автозаправке в Новосибирске вспыхнул 14 июня Фото:

Директор автозаправочной станции в Новосибирске, где накануне вспыхнул пожар, задержан. Об этом сообщил заместитель прокурора Новосибирской области Павел Смагоринский.

«Был задержан директор общества, хозяин АЗС», — приводит слова Смагоринского ТАСС. Возбуждено уголовное дело.

По данным МЧС, на автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска 14 июня взорвались газовые баллоны и резервуары с топливом. Возгорание началось во время заправки автомобиля. При пожаре пострадали 35 человек, в том числе двое пожарных. Госпитализированы 20 человек, пишет «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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