Задержан директор заправки, где при взрыве пострадали 35 человек

Пожар на автозаправке в Новосибирске вспыхнул 14 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор автозаправочной станции в Новосибирске, где накануне вспыхнул пожар, задержан. Об этом сообщил заместитель прокурора Новосибирской области Павел Смагоринский.

«Был задержан директор общества, хозяин АЗС», — приводит слова Смагоринского ТАСС. Возбуждено уголовное дело.

По данным МЧС, на автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска 14 июня взорвались газовые баллоны и резервуары с топливом. Возгорание началось во время заправки автомобиля. При пожаре пострадали 35 человек, в том числе двое пожарных. Госпитализированы 20 человек, пишет «Ридус».