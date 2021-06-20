Бизнес пожаловался на завышенные требования россиян к зарплатам

Каждый третий представитель малого бизнеса пожаловался на завышенные требования соискателей к зарплатам, при этом 41% опрошенных также отметили дефицит квалифицированных кадров. Об этом свидетельствуют данные проведенного в мае опроса Промсвязьбанка, «Опоры России» и Magram Market Research в рамках подготовки индекса RSBI (индекс деловой активности малого и среднего бизнеса России).
«41% бизнесменов пожаловались на дефицит квалифицированных кадров, а каждый третий (31%) указал на завышенные требования соискателей к зарплате», — пишут «Известия». Также бизнесмены жаловались на такие проблемы, как завышенные требования соискателей к соцпакету, географические особенности бизнеса и нежелание людей работать в малоизвестной компании.
Президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров отнесся к претензиям малого бизнеса критически. «Малый бизнес на то и малый, что он пока учится, и поэтому рассуждает в терминах «люди требуют большую зарплату, а мы не хотим много платить», — заявил он изданию.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект об отмене части налогов для бизнеса. Для представителей малого и среднего бизнеса на период локдаунов было предложено отменить земельный и имущественный налоги. Телеканал RT перечислил меры поддержки бизнеса, озвученные российским президентом Владимиром Путиным на Петербургском экономическом форуме.
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