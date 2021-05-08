В Госдуму внесли законопроект об отмене части налогов для бизнеса

Ограничения по порогу оборота для упрощенки могут вырасти на 100 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Для представителей малого и среднего бизнеса на период локдаунов необходимо отменить земельный и имущественный налоги. Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов сообщил в беседе с URA.RU, что такой законопроект уже внесли в нижнюю палату.

«Меры поддержки по расширению патента, по расширению упрощенной системы налогообложения, по отмене на период локдаунов имущественных и земельных налогов внесены мной, фракцией ЛДПР в Госдуму», — сказал Сергей Катасонов. Также он рекомендовал продлить ту помощь, которая оказалась эффективной в период пандемии. Депутат сообщил, что эти вопросы планируется обсудить во время отчета правительства, который состоится 12 мая.

Парламентарий напомнил, что каждая система налогообложения имеет свой порог по обороту. «Я внес законопроект. В связи с отменой ЕНВД (единый налог на вмененный доход) я предложил сделать переходный период и поднять патент, чтобы он был не 30 млн рублей, а 60 млн. Давайте сделаем упрощенку не 150 млн рублей, а 250 млн рублей», — сказал Катасонов.

ЕНВД действовал в России с 1998 по 2020 год. Система предполагала фиксированный платеж, который малый бизнес отчисляет в бюджет вне зависимости от объема выручки.