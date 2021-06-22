Олимпийский чемпион предложил перевезти в Россию сборную Бразилии

Спортсмен раскритиковал зарплаты футболистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Россию стоит перевезти сборную Бразилии. Такое мнение высказал двукратный олимпийский призер в танцах на льду Александр Жулин. Он считает, что зарплаты российских футболистов и главного тренера не соответствуют их уровню.

«Как говорил [певец Виктор] Цой: „Перемен. Мы ждем перемен“. Каких, не знаю, играть некем. Надо натурализовать сборную Бразилии, тогда что-то может получиться, хоть они почему-то перестают играть в России», — цитирует Sport24 Жулина. Он отметил, что по зарплатам сборная России одна из лучших в мире, но на деле проигрывает почти всем.

Жулин считает, что неправильно платить главному тренеру сборной РФ Станиславу Черчесову такие деньги. «Наша команда может выигрывать только за счет полной самоотдачи и настроя как на войне — тогда шансы есть. Рассчитывать на мастерство не стоит, любой датчанин вчера совершенно на другом уровне играл», — сказал он.

Ранее сборная России проиграла Дании на Чемпионате Европы-2020. Сборная Дании выиграла со счетом 4:1 в заключительном туре группового этапа. Россия заняла последнее место в группе и покинула турнир, сообщает телеканал 360.