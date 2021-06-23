Москвичей предупредили об опасном природном явлении

МЧС предупредило жителей Подмосковья предупредили о высоком уровне пожароопасности. Ведомство сообщило, что местами температура воздуха может подняться до 37 градусов по Цельсию.
«Двадцать третьего июня в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. В ряде районов ожидается высокая пожароопасность (4 класс)», — цитирует издание «Подмосковье сегодня» сообщение ГУ МЧС по Московской области. Отмечается, что в Дмитровском округе и Павловском Посаде зафиксирован четвертый класс пожароопасности — то есть высок риск возгорания травы, лесных массивов и легковоспламеняющихся материалов.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие дни в Москве будет побит температурный рекорд 1948 года. Температура воздуха в столице составит от + 34 до + 36 градусов по Цельсию. Похолодание наступит не раньше следующей недели.
Подписывайтесь на URA.RU в