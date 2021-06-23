Тишковец: россиян ожидают жесткие сюрпризы после жары

После аномальной жары москвичей ожидают погодные сюрпризы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Аномальная жара в Москве в начале следующей недели пойдет на спад. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Можем получить жесткие сюрпризы от природы после такой жары. <…> В понедельник, 28 июня, начнет проскальзывать холодный фронт, и он понизит температуру до 23—28 градусов. Дожди пойдут, с грозами и ливнями. Атмосфера может выстрелить так, что мало не покажется», — цитирует «Ридус» Тишковца. Метеоролог отметил, что похолодание придет не раньше следующей недели, а в ближайшие дни будет побит рекорд 1948 года по аномальной летней жаре. Температура воздуха в Москве составит от +34 до +36 °C.

Ранее синоптики сообщали, что жители столицы могут наблюдать у себя плохое самочувствие из-за чрезмерно высокой температуры в Москве. Причиной этому назвали духоту и перегрев.