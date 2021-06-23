СК проверяет на коррупцию санаторий, в котором отдыхает Путин

СКР проверяет финансовую деятельность оздоровительного комплекса «Бор» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

СКР проверяет финансовую деятельность оздоровительного комплекса «Бор» Управления делами президента РФ. Доход с занижения цен на санаторные услуги может составить свыше 30 млн рублей. Соответствующая информация представлена в письме прокуратуры Московской области в адрес директора санатория Георгия Колупаева.

«В 2017—2018 годах при заключении учреждением договоров на оказание услуг по проведению групповых заездов стоимость услуг указывалась по ценам, ниже утвержденных приказами учреждения. Общая сумма недополученных доходов за питание за этот период составила 2,7 млн рублей, а за проживание около 28,4 млн рублей», — передает РБК со ссылкой на письмо.

В отдел по Домодедово следственного управления СКР по Московской области прокуратурой направлены документы для организации проверки. В действиях лиц санатория могут усматриваться признаки составов преступлений, касающихся злоупотребления и превышения должностных полномочий, халатности и самоуправства.