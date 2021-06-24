Тюменцев наказали за сорванный ремонт курганского детсада

За сорванный ремонт детского сада в Макушинском районе Курганской области оштрафовали подрядчика — тюменскую компанию ООО «Кван». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«За неисполнение муниципального контракта на проведение капитального ремонта детского сада строительной организации назначен штраф в сумме четыре миллиона рублей», — говорится в сообщении. Нарушения были выявлены по итогам проведения проверки прокуратурой Макушинского района.
Надзорный орган установил, что контракт на капремонт детского сада с компанией «Кван» заключили в августе 2020 года. Работы требовалось выполнить в срок до 31 декабря 2020 года. Но подрядчик к ремонту так и не приступил, поэтому контракт с ним расторгли. Сейчас капремонт детского сада завершен другой строительной организацией.
В отношении ООО «Кван» районная прокуратура возбуждала дело по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). По результатам рассмотрения юридическому лицу назначен штраф на четыре миллиона рублей. Дозвониться до руководства компании по телефонам, имеющимся в распоряжении URA.RU, не удалось.
В начале июня URA.RU сообщало, что компанию «Кван» оштрафовали на три миллиона рублей за сорванный ремонт школы в селе Целинное Курганской области. По открытым данным, операции по счетам компании приостановлены по решению ФНС от 14 мая 2021 года. Организация включена в реестр недобросовестных поставщиков со 2 февраля 2021 года на два года.
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