Тюменскую компанию оштрафовали за ремонт курганской школы

За срыв ремонта курганской школы наказали директора компании (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

За срыв ремонта школы в селе Целинное (Курганская область) оштрафовали подрядчика — тюменскую компанию ООО «Кван». Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Подрядчик начал ремонт в сентябре 2020 года, но в срок закончить работы не успел. «По данному факту прокурор района возбудил в отношении общества с ограниченной ответственностью и его директора дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). По результатам рассмотрения назначен административный штраф в размере 3 млн рублей», — говорится в релизе.

Кроме того, директор общества дисквалифицирован на срок 6 месяцев. Сейчас ремонт школы завершает другая строительная организация. «Кван» выиграло торги на ремонт школы, предложив 8,6 млн рублей. По открытым данным, операции по счетам компании приостановлены по решению ФНС от 14 мая 2021 года. Организация включена в реестр недобросовестных поставщиков со 2 февраля 2021 года на два года.

URA.RU сообщало, что школу №11 ремонтируют с начала 2020 года, из-за чего более 800 учеников и их педагогов временно разместили в других образовательных учреждениях. Стоимость работ оценивали в 50 млн рублей. Первый подрядчик отказался выполнять условия договора. Следующий должен был закончить ремонт в августе, но не успел. В январе 2021 года власти заявляли, что общая готовность объекта составляет 85%. В начале апреля стало известно, что внутренние работы должны были завершить к концу весны.