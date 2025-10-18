Многодетная пермячка пойдет под суд за покупки с чужой карты

Женщина расплачивалась с чужой карты, чтобы сэкономить свои деньги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пермском крае многодетная мать предстанет перед судом за то, что нашла в магазине чужую банковскую карту и потратила с нее более восьми тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба краевого МВД.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней многодетной матери, обвиняемой в краже денег с найденной банковской карты. Преступление было совершено в начале августа в деревне Кондратово. По версии следствия, женщина, приехавшая с детьми на дачу к родственникам, обнаружила чужую карту возле кофейного аппарата в одном из сетевых магазинов», — говорится на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

Воспользовавшись находкой, она несколько раз расплатилась ею за продукты, а затем в другом магазине приобрела одежду для своих детей. Позднее карта была заблокирована, и очередная попытка оплаты оказалась неудачной. Общая сумма причиненного ущерба составила около 8500 рублей.

Продолжение после рекламы

Потерпевшая, потерявшая карту, обратилась в полицию, сотрудники которой быстро установили личность подозреваемой. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.