Многодетная пермячка пойдет под суд за покупки с чужой карты

В Перми завели дело на мать, купившей детям одежду с найденной карты
18 октября 2025 в 22:24
Женщина расплачивалась с чужой карты, чтобы сэкономить свои деньги

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пермском крае многодетная мать предстанет перед судом за то, что нашла в магазине чужую банковскую карту и потратила с нее более восьми тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба краевого МВД. 

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней многодетной матери, обвиняемой в краже денег с найденной банковской карты. Преступление было совершено в начале августа в деревне Кондратово. По версии следствия, женщина, приехавшая с детьми на дачу к родственникам, обнаружила чужую карту возле кофейного аппарата в одном из сетевых магазинов», — говорится на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

Воспользовавшись находкой, она несколько раз расплатилась ею за продукты, а затем в другом магазине приобрела одежду для своих детей. Позднее карта была заблокирована, и очередная попытка оплаты оказалась неудачной. Общая сумма причиненного ущерба составила около 8500 рублей.

Потерпевшая, потерявшая карту, обратилась в полицию, сотрудники которой быстро установили личность подозреваемой. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Пермском крае уже рассматривались уголовные дела, связанные с мошенничеством и неправомерным использованием чужих средств. Так, в 2018 году местная жительница была признана виновной в крупном мошенничестве с социальными выплатами, оформив фиктивные документы на несуществующего ребенка и получив пособия и маткапитал. Суд назначил ей 1,5 года лишения свободы и обязал вернуть более миллиона рублей.

