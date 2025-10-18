Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Тюмени введут туристический налог

Поступления от туристического налога в Тюмени потратят на благоустройство города
18 октября 2025 в 22:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Афанасьев заявил, что туристический налог включат в стоимость проживания в отелях и санаториях

Афанасьев заявил, что туристический налог включат в стоимость проживания в отелях и санаториях

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени планируют ввести туристический налог — вопрос вынесут на заседание городской Думы в ближайшее время. Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев. По его словам, сбор будет включен в стоимость проживания в отелях, базах отдыха, кемпингах и санаториях. 

«Средства от туристического налога направят на развитие городской инфраструктуры. Обсуждается несколько направлений — бесплатные общественные туалеты, муральное искусство на фасадах, архитектурная подсветка, озеленение парков, установка малых архитектурных форм», — рассказал Афанасьев в MAX. Он отметил, что администрация города открыта к предложениям жителей, как наиболее эффективно использовать новые поступления.

Владельцы объектов размещения будут перечислять налог ежеквартально. Власти ожидают, что новая мера позволит пополнить городской бюджет на 45 млн рублей уже в 2026 году.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал