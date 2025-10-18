В Тюмени введут туристический налог
Афанасьев заявил, что туристический налог включат в стоимость проживания в отелях и санаториях
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюмени планируют ввести туристический налог — вопрос вынесут на заседание городской Думы в ближайшее время. Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев. По его словам, сбор будет включен в стоимость проживания в отелях, базах отдыха, кемпингах и санаториях.
«Средства от туристического налога направят на развитие городской инфраструктуры. Обсуждается несколько направлений — бесплатные общественные туалеты, муральное искусство на фасадах, архитектурная подсветка, озеленение парков, установка малых архитектурных форм», — рассказал Афанасьев в MAX. Он отметил, что администрация города открыта к предложениям жителей, как наиболее эффективно использовать новые поступления.
Владельцы объектов размещения будут перечислять налог ежеквартально. Власти ожидают, что новая мера позволит пополнить городской бюджет на 45 млн рублей уже в 2026 году.
