Bloomberg: первые сведения о коронавирусе исчезли

Из базы данных США данных удалили подробности генетического состава COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из базы данных США удалили подробности генетического состава некоторых из самых ранних образцов COVID-19, обнаруженных в китайском городе Ухань. Речь идет об информации о генетических последовательностях коронавируса.

«Информация о генетических последовательностях вируса поступила в Национальный институт здравоохранения США в марте 2020 года из Уханя, когда ее предоставили китайские власти», — передает Bloomberg со ссылкой на источники. Там отметили, что подобная процедура изъятия информации является нормальной практикой.

Исследователи КНР обосновали отзыв сведений тем, что информация о генетической последовательности была обновлена. «Чтобы не было расхождения в данных, ее нужно заменить», — уточняет источник издания. Отмечается, что ведомство не может строить предположений о мотивах отзыва данных со стороны Китая.