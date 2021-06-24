Bloomberg: первые сведения о коронавирусе исчезли

Из базы данных США удалили подробности генетического состава некоторых из самых ранних образцов COVID-19, обнаруженных в китайском городе Ухань. Речь идет об информации о генетических последовательностях коронавируса.
«Информация о генетических последовательностях вируса поступила в Национальный институт здравоохранения США в марте 2020 года из Уханя, когда ее предоставили китайские власти», — передает Bloomberg со ссылкой на источники. Там отметили, что подобная процедура изъятия информации является нормальной практикой.
Исследователи КНР обосновали отзыв сведений тем, что информация о генетической последовательности была обновлена. «Чтобы не было расхождения в данных, ее нужно заменить», — уточняет источник издания. Отмечается, что ведомство не может строить предположений о мотивах отзыва данных со стороны Китая.
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