Песков назвал условие исключения «Талибана» из террористов

Россия исключит террористическую организацию «Талибан» из списка запрещенных, когда в Афганистане перестанет проливаться кровь. Об этом заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане был мир, стабильность, чтобы народ Афганистана наконец-то получил спокойствие и безопасность. Россия заинтересована в том, чтобы из Афганистана прекратился поток рек и морей опиатов, направляющийся во все четыре стороны света», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
Ранее американские войска покинула Афганистан. После чего бывший президент Афганистана Ашраф Гани передал власть талибам. Боевики захватили власть в стране. Россия пока не признала их законной властью в стране.
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