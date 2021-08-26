26 августа 2021

Песков назвал условие исключения «Талибана» из террористов

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал, что РФ рассчитывает на установление мира в Афганистане Фото:
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«Талибан» захватил власть в Афганистане

Россия исключит террористическую организацию «Талибан» из списка запрещенных, когда в Афганистане перестанет проливаться кровь. Об этом заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане был мир, стабильность, чтобы народ Афганистана наконец-то получил спокойствие и безопасность. Россия заинтересована в том, чтобы из Афганистана прекратился поток рек и морей опиатов, направляющийся во все четыре стороны света», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Ранее американские войска покинула Афганистан. После чего бывший президент Афганистана Ашраф Гани передал власть талибам. Боевики захватили власть в стране. Россия пока не признала их законной властью в стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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