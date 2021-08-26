Путин выделил сотни миллионов на решение проблемы в Беслане

Российские власти выделят около 800 миллионов рублей на дорожно-транспортную сеть Беслана, реабилитацию пострадавших и социально-экономическое развитие города в целом. Об этом на рабочей встрече с временно исполняющий обязанности главы республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло заявил президент РФ Владимир Путин.
«Конечно [деньги будут выделены]. Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет», — ответил Путин на просьбу Меняйло, трансляцию мероприятия вел канал «Россия 24».
Ранее сообщалось, что кабмин РФвыделил финансирование на создание культурно-патриотического центра в Беслане, пишет РАПСИ. Премьер-министр России Михаил Мишустин отдал поручение направить туда 75 млн рублей, уточняет RT.
Террористы захватили школу № 1 в Беслане 1 сентября 2004 года. Они три дня удерживали заложников. Большинство захваченных людей были освобождены в ходе штурма. Из числа заложников погибли 314 человек, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести.
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