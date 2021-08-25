Шквальный ветер принесет в Челябинскую область град и ливни

Погода начнет портиться уже в ближайшие часы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ухудшение погоды ожидается в Челябинской области 26 и 27 августа. Резко усилившийся ветер принесет в регион ливни, град и грозы. Соответствующее экстренное предупреждение распространил областной гидрометеоцентр.

«В ближайший час и до конца суток 26 августа, ночью и днем 27 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Также ожидается шквалистое усиление ветра при грозах 15-20 метров в секунду, локально до 25 метров в секунду», — сообщили URA.RU в региональном ЦГМС.

Ранее предполагалось, что дожди и похолодание придут в регион 28 августа, в субботу. В воскресенье экстремальная жара, которая держалась в Челябинской области последние две недели, сменится 14-градусной температурой.