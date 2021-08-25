25 августа 2021

Шквальный ветер принесет в Челябинскую область град и ливни

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Нагорный Деревенская ОПГ Челябинск, ливень, непогода, дождь
Погода начнет портиться уже в ближайшие часы Фото:

Ухудшение погоды ожидается в Челябинской области 26 и 27 августа. Резко усилившийся ветер принесет в регион ливни, град и грозы. Соответствующее экстренное предупреждение распространил областной гидрометеоцентр.

«В ближайший час и до конца суток 26 августа, ночью и днем 27 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Также ожидается шквалистое усиление ветра при грозах 15-20 метров в секунду, локально до 25 метров в секунду», — сообщили URA.RU в региональном ЦГМС.

Ранее предполагалось, что дожди и похолодание придут в регион 28 августа, в субботу. В воскресенье экстремальная жара, которая держалась в Челябинской области последние две недели, сменится 14-градусной температурой.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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