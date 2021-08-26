СМИ: эвакуирующий афганцев самолет обстреляли в Кабуле

В аэропорту Кабула обстреляли итальянский самолет, который участвовал в эвакуации граждан из Афганистана. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.
«Стреляли по итальянскому C-130, вылетевшему из Кабула с журналистами и 98 мирными жителями. Пулеметные очереди [раздались] в момент взлета воздушного судна. Офицер военно-воздушных сил Италии провела аварийный маневр», — пишет издание.
Огонь был открыт из тяжелого автоматического оружия, уточняет «Федеральное агентство новостей». По предварительным данным, обстрел вели из пулеметов, установленных за пределами аэропорта, сообщает телеканал 360.
По информации итальянского издания, источники в разведке рассказали, что выстрелы могли быть произведены для разгона толпы, которая приближалась к воротам аэропорта. Сообщается также, что это первый подобный случай при эвакуации итальянскими военно-воздушными силами граждан из Афганистана.
Ранее несколько человек погибли в Афганистане, пытаясь улететь из страны на шасси самолета. Они сорвались вниз, когда воздушное судно начало набирать высоту. Афганцы зацепились за шасси американского самолета в надежде улететь.
Члены запрещенной в РФ террористической организации «Талибан» захватили власть в Афганистане 15 августа. Им удалось взять под контроль страну после вывода из нее американских войск.
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