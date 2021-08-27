В Госдуме собираются назначить Поклонскую послом РФ в Африке

Комитет Госдумы по международным делам в ближайшее время соберется по вопросу назначения зампредседателя комитета Натальи Поклонской послом РФ в африканском регионе. Об этом сообщил первый замглавы комитета Дмитрий Новиков.
«Международный комитет Госдумы в ближайшее время соберется по вопросу назначения Поклонской послом», — цитирует telegram-канал РИА «Новости» Дмитрия Новикова. Ранее источник в Госдуме сообщил, что экс-прокурора Крыма могут отправить послом в африканскую республику Кабо-Верде. Документы на ее назначение уже готовы.
Сама Поклонская свое новое назначение пока не подтвердила. Она заявила, что говорить об этом пока рано. При этом бывший прокурор Крыма уточнила, что ей интересна дипломатическая деятельность.
Республика Кабо-Верде расположена в Западной Африке на островах Зеленого мыса в 600 километрах от материка. Население государства составляет 560 тысяч человек.
Ранее Поклонская отказалась участвовать в выборах в Госдуму и снялась с праймериз партии «Единая Россия». Она сообщила, что переходит на новую работу, но не уточнила, куда именно. Поклонская отметила, что не собирается завершать политическую карьеру, передает телеканал 360.
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