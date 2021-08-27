РБК: Поклонскую назначат послом в Африке

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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, портрет, поклонская наталья
Наталья Поклонская будет представлять Россию в Африке Фото:

Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская может стать послом Российской Федерации в африканской республике Кабо-Верде. Об этом журналистам сообщили источники в Госдуме.

«В самое ближайшее время международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом, документы на нее уже готовы», — пишет РБК, ссылаясь на собственные источники в Госдуме. В настоящее время Поклонская занимает пост зампреда думского комитета по международным делам, однако в будущем созыве Госдумы ее видеть не хотят, продолжает издание, ссылаясь на своих инсайдеров. Однако с ней были проведены консультации и депутат сама пожелала продолжить карьеру на дипломатическом поприще, сообщают источники РБК, близкие к Кремлю.

Республика Кабо-Верде расположена в Западной Африке на островах Зеленого мыса в 600 километрах от материка. Население государства составляет 560 тысяч человек.

Ранее Поклонская заявила, что не будет участвовать в выборах в Госдуму из-за перехода на новую работу, но место и должность не назвала. Вместе в тем, она отметила, что не намерена завершать карьеру в политике, пишет сайт MK.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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