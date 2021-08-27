В Египет возобновят прямые рейсы из 49 городов России

Авиакомпании получили разрешения на прямые рейсы из регионов России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет). Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.
Так количество рейсов в неделю из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх увеличилось с 5 до 15, сообщается на сайте организации. На этих маршрутах будут летать авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» и S7.
Большое количество региональных перелетов будет выполнять авиакомпания NordWind, связанная с PEGAS Touristik. Перевозчик получил 40 разрешений на вылеты из 21 аэропорта, сообщает Росавиация.
27 августа Россия сняла ограничения на рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Также с этого дня увеличили количество регулярных рейсов.
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