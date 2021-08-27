27 августа 2021

В Египет возобновят прямые рейсы из 49 городов России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, закат, море, пальма, египет
Россияне смогут летать на курорты Египта прямыми рейсами Фото:

Авиакомпании получили разрешения на прямые рейсы из регионов России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет). Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Так количество рейсов в неделю из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх увеличилось с 5 до 15, сообщается на сайте организации. На этих маршрутах будут летать авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» и S7.

Большое количество региональных перелетов будет выполнять авиакомпания NordWind, связанная с PEGAS Touristik. Перевозчик получил 40 разрешений на вылеты из 21 аэропорта, сообщает Росавиация.

27 августа Россия сняла ограничения на рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Также с этого дня увеличили количество регулярных рейсов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...