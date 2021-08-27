27 августа 2021

Разведка США опровергла версию лабораторного происхождения COVID

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Коронавирус не был создан в качестве биологического оружия, считает разведка США Фото:
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус не был создан с помощью генной инженерии в качестве биооружия. К такому выводу пришли авторы доклада Разведывательного сообщества США для американского президента Джо Байдена, который был опубликован на сайте офиса директора Национальной разведки.

«Мы считаем, что вирус (COVID-19) не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии», — указано в документе.

Ранее сообщалось, ВОЗ не смогла найти истоки коронавируса. Возможной причиной распространения коронавируса могла стать торговля дикими животными. Такое предположение сделали специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в марте этого года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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