В Киеве боятся, что Байден проспит встречу с Зеленским

На Украине пошутили над Байденом Фото: Susan Walsh AP/TASS

Встреча украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена может не состояться из-за того, что глава Белого дома уснул на переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Срочно! Встреча президента Зеленского с президентом Байденом под угрозой срыва! Последний уснул на встрече с премьер-министром Израиля и может в ближайшее время не проснуться», — написал Кива на своей странице в Facebook.

Ранее президент США Джо Байден уснул во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Видео опубликовал израильский депутат Галит Дистель-Атбарьян, передает «Царьград». Бывший американский лидер Дональд Трамп во время предвыборной гонки заявлял, что его оппонент нередко «выпадает» из разговора, напоминает Nation News.

Встречу Зеленского и Байдена перенесли второй раз из-за Афганистана. Планируется, что она состоится 1 сентября, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Изначально переговоры были запланированы на 30 августа. Этот визит должен был подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом «продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму», заявляла пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки. Однако позже стало известно, что встреча перенесена на 31 августа, передает Life.