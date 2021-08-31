В Москве измазали солидолом сотни электросамокатов

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Город. Курган, самокаты, электросамокаты
Пострадало 300 электросамокатов Urent и 100 «Яндекса» Фото:

Неизвестный обмазал солидолом 400 электросамокатов в Москве за одну ночь. Полиция ищет злоумышленника, который испортил прокатный транспорт.

«В Москве неизвестный обмазал солидолом 400 электросамокатов. За ночь он смог испортить 400 самокатов на Крымском валу и Ленинском проспекте — он обмазал их солидолом (масляной смазкой)», — сообщает telegram-канал Baza.

Злоумышленник испортил 300 самокатов компании Urent и 100 самокатов «Яндекса». Компании уже подали заявления в полицию. На данный момент проводится проверка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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