В Москве измазали солидолом сотни электросамокатов

Пострадало 300 электросамокатов Urent и 100 «Яндекса» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неизвестный обмазал солидолом 400 электросамокатов в Москве за одну ночь. Полиция ищет злоумышленника, который испортил прокатный транспорт.

«В Москве неизвестный обмазал солидолом 400 электросамокатов. За ночь он смог испортить 400 самокатов на Крымском валу и Ленинском проспекте — он обмазал их солидолом (масляной смазкой)», — сообщает telegram-канал Baza.

Злоумышленник испортил 300 самокатов компании Urent и 100 самокатов «Яндекса». Компании уже подали заявления в полицию. На данный момент проводится проверка.