Зеленский подписал с США заявление об энергобезопасности Украины

Сделан важный шаг вперед в удовлетворении энергетических потребностей Украины, сказала глава минэнерго США Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

В ходе поездки правительственной делегации Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтон было подписано заявление, направленное на укрепление энергобезопасности Украины. Об этом сообщило министерство энергетики США.

«Было подписано совместное заявление о запуске сотрудничества с упором на ускорение энергетического перехода Украины и интеграции в ЕС при одновременной защите энергетической безопасности Украины», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на министерство.

К такому соглашению Киев и Вашингтон пришли по итогам встречи Зеленского с главой Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм. «Сделан важный шаг вперед в удовлетворении энергетических потребностей Украины», — сказала она.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 млн долларов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.