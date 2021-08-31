31 августа 2021

Зеленский подписал с США заявление об энергобезопасности Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Сделан важный шаг вперед в удовлетворении энергетических потребностей Украины, сказала глава минэнерго США Фото:

В ходе поездки правительственной делегации Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтон было подписано заявление, направленное на укрепление энергобезопасности Украины. Об этом сообщило министерство энергетики США.

«Было подписано совместное заявление о запуске сотрудничества с упором на ускорение энергетического перехода Украины и интеграции в ЕС при одновременной защите энергетической безопасности Украины», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на министерство.

К такому соглашению Киев и Вашингтон пришли по итогам встречи Зеленского с главой Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм. «Сделан важный шаг вперед в удовлетворении энергетических потребностей Украины», — сказала она.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 млн долларов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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