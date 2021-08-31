Зеленский подписал с США заявление об энергобезопасности Украины

В ходе поездки правительственной делегации Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтон было подписано заявление, направленное на укрепление энергобезопасности Украины. Об этом сообщило министерство энергетики США.
«Было подписано совместное заявление о запуске сотрудничества с упором на ускорение энергетического перехода Украины и интеграции в ЕС при одновременной защите энергетической безопасности Украины», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на министерство.
К такому соглашению Киев и Вашингтон пришли по итогам встречи Зеленского с главой Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм. «Сделан важный шаг вперед в удовлетворении энергетических потребностей Украины», — сказала она.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 млн долларов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
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