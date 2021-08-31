31 августа 2021

Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 млн долларов Фото:

Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 млн долларов. Он включит в себя поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в Вашингтоне на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Как вам известно, президент [США Джо] Байден одобрил новый [пакет] военной помощи на 60 миллионов долларов, который включает противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое», — приводит слова Ллойда Остина ТАСС.

Министр обороны США также отметил на встрече, что в Вашингтоне приветствуют желание Киева вступить в НАТО. «Наша поддержка независимости Украины и территориальной целостности и евроатлантических устремлений непоколебима», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прилетел в столицу США для встречи с американским коллегой Джо Байденом. Об этом он написал в своем Instagram и приложил фото.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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