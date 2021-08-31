Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 млн долларов. Он включит в себя поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в Вашингтоне на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Как вам известно, президент [США Джо] Байден одобрил новый [пакет] военной помощи на 60 миллионов долларов, который включает противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое», — приводит слова Ллойда Остина ТАСС.
Министр обороны США также отметил на встрече, что в Вашингтоне приветствуют желание Киева вступить в НАТО. «Наша поддержка независимости Украины и территориальной целостности и евроатлантических устремлений непоколебима», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прилетел в столицу США для встречи с американским коллегой Джо Байденом. Об этом он написал в своем Instagram и приложил фото.
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