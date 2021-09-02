Мутко пообещал решить жилищный вопрос за 9 лет

Во многом решение жилищного вопроса будет зависеть от доходов людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жилищный вопрос будет решен до 2030 года. Об этом заявил гендиректор финансового института развития жилищной сферы «Дом.рф» Виталий Мутко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Жилищный вопрос в России будет решен к 2030 году», — сообщает РБК со ссылкой на слова Мутко. Задачу разрешить вопрос к концу десятилетия поставил президент РФ Владимир Путин.

Мутко заявил, что это вполне реальный срок, так как появилось множество инструментов и мер поддержки. Также гендиректор «Дом.рф» считает, что прежде никогда не было такой поддержки жилищного строительства от государства. Власть поддерживает спрос и предложение через инвестиции в инфраструктуру и комплексное развитие территорий. Но также во многом решение вопроса будет зависеть от восстановления экономики и роста дохода людей.