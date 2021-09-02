Путин поддержал туристический кешбэк на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин готов подумать над увеличением туристического кешбэка. Об этом он заявил на встрече с модераторами мероприятия Восточный экономический форум.
«Туристический кешбэк, я бы тоже подумал над увеличением, но для Дальнего Востока. Мы же ищем возможности поддержать бизнес, а туристический бизнес — перспективное направление, без всякого сомнения», — сказал Путин, трансляция форума ведется на телеканале «Россия 24».
Восточный экономический форум проходит на площадке Дальневосточного федерального университета (Владивосток) с 2 по 4 сентября. Ранее на форуме президент согласился отложить на год вопрос о пятилетней отсрочки проверок российского малого бизнеса.
Подписывайтесь на URA.RU в