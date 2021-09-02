02 сентября 2021

Путин поддержал туристический кешбэк на Дальнем Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, путин на экране
Путин назвал туристический бизнес перспективным направлением Фото:

Президент РФ Владимир Путин готов подумать над увеличением туристического кешбэка. Об этом он заявил на встрече с модераторами мероприятия Восточный экономический форум.

«Туристический кешбэк, я бы тоже подумал над увеличением, но для Дальнего Востока. Мы же ищем возможности поддержать бизнес, а туристический бизнес — перспективное направление, без всякого сомнения», — сказал Путин, трансляция форума ведется на телеканале «Россия 24».

Восточный экономический форум проходит на площадке Дальневосточного федерального университета (Владивосток) с 2 по 4 сентября. Ранее на форуме президент согласился отложить на год вопрос о пятилетней отсрочки проверок российского малого бизнеса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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