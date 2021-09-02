Путин на год отложил вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Президент РФ Владимир Путин согласился отложить вопрос, касающийся пятилетней отсрочки проверок малого бизнеса. К нему вернутся через год. Об этом президент заявил в ходе общения на Восточном экономическом форуме.
«Пять лет — это, конечно, большой срок. <…> Поэтому действительно, давайте через год вернемся к этому предложению», — сказал российский лидер в ходе общения с модераторами и спикерами ВЭФ, трансляция мероприятия проходит на «России 24».
Перед решением вопроса об отсрочке надо проверить, как инвесторы справляются с заявленными планами. А также узнать, как они используют существующие меры поддержки.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов сообщил в беседе с URA.RU, что в Госдуму внесли законопроект об отмене части налогов для бизнеса. Для представителей малого и среднего бизнеса хотят отменить земельный и имущественный налоги.
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