02 сентября 2021

Путин на год отложил вопрос об отсрочке проверок бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на заводе
По мнению Путина, сначала надо проверить, как инвесторы справляются с заявленными планами Фото:

Президент РФ Владимир Путин согласился отложить вопрос, касающийся пятилетней отсрочки проверок малого бизнеса. К нему вернутся через год. Об этом президент заявил в ходе общения на Восточном экономическом форуме.

«Пять лет — это, конечно, большой срок. <…> Поэтому действительно, давайте через год вернемся к этому предложению», — сказал российский лидер в ходе общения с модераторами и спикерами ВЭФ, трансляция мероприятия проходит на «России 24».

Перед решением вопроса об отсрочке надо проверить, как инвесторы справляются с заявленными планами. А также узнать, как они используют существующие меры поддержки.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов сообщил в беседе с URA.RU, что в Госдуму внесли законопроект об отмене части налогов для бизнеса. Для представителей малого и среднего бизнеса хотят отменить земельный и имущественный налоги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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