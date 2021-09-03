Роскомнадзор удалил сайт Readovka из реестра запрещенных

Роскомнадзор вынес издание Readovka из реестра запрещенных сайтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роскомнадзор разблокировал сайт издания Readovka на условии удаления семи материалов о депутате Госдумы Дмитрии Саблине. Об этом сообщает telegram-канал Readovka.

«Роскомнадзор разблокировал сайт Ридовки и удалил нас из списка запрещенных сайтов. Правда, для этого нам пришлось снять с публикации еще 7 материалов о Саблине, по которым нет никаких судебных исков», — передает telegram-канал Readovka.

Ранее сайт издания Readovka был внесен в список запрещенных в России. Это случилось после суда с депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Политик требовал удалить с сайта публикацию о незадекларированной им яхте. Однако требований о блокировке сайта судья не озвучивал.