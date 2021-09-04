04 сентября 2021

В Госдуме предложили отменить оценки в начальных классах

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за низких оценок ребенок может потерять мотивацию учиться Фото:

В начальных классах российских школ следует полностью отменить оценки для снижения психологической нагрузки на ребенка. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науки Максим Зайцев.

«На данный момент в начальной школе, а именно со второго по четвертый класс, отметки по-прежнему выставляются по пятибалльной шкале, но следует отменить оценки полностью, как в первом классе. В начальных классах происходит формирование самооценки, самовосприятия, мотивации достижения успеха. Так как учитель является агентом первичной социализации, авторитетом для учеников младших классов, на ребенка оказывают огромное влияние оценки, выставленные учителем, а особенно если они недостаточно высокие», — сказал URA.RU Максим Зайцев.

Оценки могут повлиять не только на психическое развитие ребенка, отметил собеседник агентства. «Снижается собственная ценность, появляется тревожность из-за страха несоответствия ожиданиям окружающих, падает мотивация. Кроме того, оценки могут влиять и на физиологическое здоровье ученика и на развитие его творческих способностей. Наша обязанность обеспечить наших детей хорошим детством, качественным образованием и благоприятной атмосферы для формирования личности, именно поэтому оценки в младших классах необходимо отменить», — заключил парламентарий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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