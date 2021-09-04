В Госдуме предложили отменить оценки в начальных классах

Из-за низких оценок ребенок может потерять мотивацию учиться Фото: Анна Майорова © URA.RU

В начальных классах российских школ следует полностью отменить оценки для снижения психологической нагрузки на ребенка. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науки Максим Зайцев.

«На данный момент в начальной школе, а именно со второго по четвертый класс, отметки по-прежнему выставляются по пятибалльной шкале, но следует отменить оценки полностью, как в первом классе. В начальных классах происходит формирование самооценки, самовосприятия, мотивации достижения успеха. Так как учитель является агентом первичной социализации, авторитетом для учеников младших классов, на ребенка оказывают огромное влияние оценки, выставленные учителем, а особенно если они недостаточно высокие», — сказал URA.RU Максим Зайцев.

Оценки могут повлиять не только на психическое развитие ребенка, отметил собеседник агентства. «Снижается собственная ценность, появляется тревожность из-за страха несоответствия ожиданиям окружающих, падает мотивация. Кроме того, оценки могут влиять и на физиологическое здоровье ученика и на развитие его творческих способностей. Наша обязанность обеспечить наших детей хорошим детством, качественным образованием и благоприятной атмосферы для формирования личности, именно поэтому оценки в младших классах необходимо отменить», — заключил парламентарий.