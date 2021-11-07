Жительница Шадринска требует с депутата деньги за страдание

Депутат гордумы проигнорировал обращение горожанки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Шадринска Курганской области подала иск на депутата городской думы за игнорирование ее обращения. Она требует возместить моральный вред в размере 30 тысяч рублей.

«17 июня 2021 года Марина Селькова обратилась к депутату Шадринской городской думы Михаилу Харлову по вопросу ликвидации библиотек-филиалов МБУ „Центральная библиотечная система Шадринска“. Ответ от Харлова в установленный законом срок Селькова не получила. В результате нарушения прав Селькова была вынуждена обратиться в прокуратуру. Ситуация, связанная с нарушением прав, негативно сказалась на ее душевном и психологическом состоянии. Селькова испытала нравственные переживания по данному факту, чувство унижения и несправедливости», — говорится в иске жительницы Шадринска Марины Сельковой.

Иск был зарегистрирован в Шадринском районном суде 3 ноября. Судьей по делу назначена Анна Суханова. Комментарий депутата Михаила Харлова оперативно получить не удалось, он не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что курганским депутатам разрешили игнорировать граждан. Шадринская прокуратура на жалобу Сельковой ответила, что наказать депутата нельзя, так как «никакой самостоятельной властью он не обладает». Вместе с тем, прокуратура направила представление в адрес председателя гордумы с требованием устранить нарушение.