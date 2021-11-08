Российские депутаты будут принимать законы дистанционно

Дистанционную работу депутатов пропишут в регламентах, сообщил Павел Крашенинников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты региональных парламентов смогут работать дистанционно после принятия нового закона о принципах организации власти в субъектах РФ. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы говорим о том, что заксобрания могут работать дистанционно — это тоже новое. Дистанционно они могут принимать законы. Это должно быть в их регламентах достаточно четко прописано», — приводил слова Павла Крашенникова РИА «Новости».

Депутат уточнил, что новый закон также позволит рассматривать законопроекты в региональных парламентах до двух недель. Ранее комитет по законодательству и госстроительству предложил рассмотреть проект поправок на заседании Госдумы РФ 9 ноября.

Новый закон о региональной власти внесли Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Согласно поправкам, депутаты смогут получить статус государственных служащих. Это в положительном ключе скажется на их пенсии, а также позволит им влиять на губернаторов. Кроме того, главы субъектов РФ смогут избираться более чем на два срока подряд.

Документ раскритиковали три субъекта Федерации: Татарстан, Якутия и Ненецкий автономный округ. Они попросили Крашенинникова и Клишаса предоставить отзывы и поправки на проект федерального закона в тридцатидневный срок. Также с критикой документа выступили Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария, Ставропольский край и Астраханская область, но после они поддержали изменения. За принятие закона выступили 12 субъектов Федерации.