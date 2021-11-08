Вместо ремонта жильцы получили дыры в стенах (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители многоквартирного дома в Челябинске на улице Барбюса жалуются на некачественный капитальный ремонт. Люди опасаются, что не смогут пережить холода. Они написали о своих переживаниях президенту РФ Владимиру Путину. Об этом URA.RU сообщили активисты регионального отделения ОНФ в Челябинской области.

«Срок окончания работ был 30 сентября 2021 года. До сих пор ремонт не закончили, только в одном подъезде что-то пытаются делать, но у нас их четырнадцать! На дворе почти зима, а мы все еще не уверены, что сможем нормально пережить холода. Перекрытия испорчены, в каждой квартире — протечки, завелись мыши», — приводят активисты слова жительницы дома.

По словам общественников, жильцы ожидали в доме качественной замены стояков и ремонта канализации. Предполагалось, что работы будут проведены быстро, тем более что здание было в удовлетворительном состоянии. Однако капремонт затянулся, и вместо ремонта челябинцы получили дыры в полу, испорченную отделку в ванных комнатах.

«Мыши и затопленные подвалы — таковы результаты капитального ремонта. Очевидно, что права людей нарушены. Предполагаем, что на любые претензии подрядчик займет позицию „работы еще не завершены“, но это слова. По факту люди вынуждены долгое время существовать в условиях, которые благоприятными не назовешь», — заявили активисты ОНФ.

Челябинцы неоднократно обращались и к представителю подрядчика, и к регоператору, но должной реакции на проблему не получили. Теперь жильцы попросили помощи у главы государства Владимира Путина. Общественники помогли жильцам обратиться в прокуратуру. В пресс-службу регионального оператора URA.RU был направлен запрос, но на момент написания новости ответ не поступил.