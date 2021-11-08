В Кургане озвучены условия старта вакцинации детей от COVID

В Кургане ждут решения Минздрава, чтобы начать вакцинировать детей от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация детей от COVID-19 в Курганской области стартует сразу после соответствующего решения Минздрава РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Решение о вакцинации детей и подростков находится в компетенции Минздрава РФ. Оно будет принято после государственной регистрации препарата для вакцинации детей и после проведения экспертизы данного препарата», — отметили власти.

Ранее URA.RU писало, что «Вектор» предложил вакцины от COVID для детей. «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» могут использоваться для вакцинации детей в будущем, так как их состав универсален. Об этом сообщал руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что для детей в «Спутник V» концентрация вакцины будет ниже в десять раз, для подростков — ниже в пять раз.

В Курганской области планируют делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 лет. Однако не все родители согласны на вакцинацию детей. Пока из-за сложной эпидобстановки школьники учатся дистанционно с 8 по 14 ноября.

На 8 ноября в Курганской области лабораторно подтверждено 218 новых случаев COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 40 тыс. 655 случаев.