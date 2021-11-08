«Вектор» предложил вакцины от COVID для детей

Вакцина от коронавируса для взрослых в перспективе рассматривается и для детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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«ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» могут использоваться для вакцинации детей в будущем, так как их состав универсален. Об этом сообщил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

«Текущий состав вакцин „ЭпиВакКорона“ и „ЭпиВакКорона-Н“ является универсальным: он подходит для вакцинации взрослого населения и может рассматриваться в качестве профилактического средства для детей — после соответствующих клинических исследований», — заявил Александр Семенов «Интерфаксу».

Несмотря на это, руководитель центра «Вектор» отметил, что в ближайшее время проводить такие исследования не планируется. По словам Семенова, сейчас нет необходимости в разработке специальной вакцины от COVID-19 для детей.

Ранее сообщалось, что родители из Перми планируют обратиться к властям с просьбой не допустить обязательной вакцинации детей от коронавируса. По мнению руководителя региональной общественной организации «За права многодетных в Пермском крае» Людмилы Елтышевой, вакцинация должна быть добровольной и разумной, а не принудительной.