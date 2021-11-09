Власти РФ предложили новую категорию россиян для досрочной пенсии

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Минздрав поддержал предложение Профсоюза вернуть льготный стаж медикам Фото:

Минздрав РФ поддержал идею о продлении льготного порядка формирования пенсионного стажа для тех, кто работает с больными COVID. Об этом сообщается на сайте Профсоюза работников здравоохранения.

«Министерство неоднократно доказывало необходимость льготного стажа для медработников Минтруду РФ. По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой Минтруд, Минфин и Минздрав сейчас дополнительно прорабатывают этот вопрос», — сообщается на сайте со ссылкой на слова Минздрава.

Согласно постановлению правительства, действовавшего до 30 сентября минувшего года, один день работы с больными COVID засчитывался медикам как два дня. В настоящее время данная льгота отменена, однако Профсоюз не видит для этого оснований.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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