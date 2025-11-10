Призванный заменить иностранные самолеты МС-21 потерял в дальности

Среднемагистральный самолет успешно преодолел все испытания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дальность полета среднемагистрального самолета МС-21 уменьшилась на четверть. Данные о характеристиках машины обновлены на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК — входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Дальность полета для версии МС-21-310 в двухклассной компоновке на 175 пассажиров теперь равна 3830 км вместо прежних 5100 км. Максимальная взлетная масса самолета при этом осталась прежней — 85 тонн», — свидетельствуют цифры.

В утвержденном на 2009 году техническом задании Минпромторга для самолета МС-21-300 была указана целевая дальность полета в 3500 км при вместимости 180 пассажиров, напомнил источник «Ведомостей» в «Ростехе». Он также подчеркнул, что любое воздушное судно, разработанное с нуля, со временем подвергается модификациям и усовершенствованиям в процессе эксплуатации.

По словам представителя госкорпорации, учитывая, что 80% всего пассажиропотока в России приходится на авиарейсы протяженностью до 3000 километров, действующая дальность полета МС-21 в достаточной мере удовлетворяет потребности авиаперевозчиков. Расстояние в 3830 км в пересчете на маршруты внутри страны позволяет среднемагистральному самолеты долететь из Москвы до Новосибирска без дозаправки.