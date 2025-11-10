Призванный заменить иностранные самолеты МС-21 потерял в дальности
Среднемагистральный самолет успешно преодолел все испытания
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Дальность полета среднемагистрального самолета МС-21 уменьшилась на четверть. Данные о характеристиках машины обновлены на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК — входит в госкорпорацию «Ростех»).
«Дальность полета для версии МС-21-310 в двухклассной компоновке на 175 пассажиров теперь равна 3830 км вместо прежних 5100 км. Максимальная взлетная масса самолета при этом осталась прежней — 85 тонн», — свидетельствуют цифры.
В утвержденном на 2009 году техническом задании Минпромторга для самолета МС-21-300 была указана целевая дальность полета в 3500 км при вместимости 180 пассажиров, напомнил источник «Ведомостей» в «Ростехе». Он также подчеркнул, что любое воздушное судно, разработанное с нуля, со временем подвергается модификациям и усовершенствованиям в процессе эксплуатации.
По словам представителя госкорпорации, учитывая, что 80% всего пассажиропотока в России приходится на авиарейсы протяженностью до 3000 километров, действующая дальность полета МС-21 в достаточной мере удовлетворяет потребности авиаперевозчиков. Расстояние в 3830 км в пересчете на маршруты внутри страны позволяет среднемагистральному самолеты долететь из Москвы до Новосибирска без дозаправки.
Борты серии МС-21 призваны заменить Boeing и Airbus в небе над РФ. Ранее прошел ряд испытательных полетов. В июле завершили сборку 14 лайнеров в рамках серийного производства. Проект стартовал в конце 2000-х годов. На данный момент самолет импортозамещен на 99%.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.