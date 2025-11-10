Логотип РИА URA.RU
Трамп исключил сценарий мировой войны из-за событий на Украине

11 ноября 2025 в 02:25
Трамп высказался о конфликте на Украине

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что события на Украине не приведут к мировой войне. Об этом американский лидер заявил в Белом доме.

«Если бы я не был президентом, конфликт на Украине мог бы привести к третьей мировой войне. Но этого не произойдет», — передает пресс-служба администрации слова Трампа.

Ранее Дональд Трамп уже высказывал подобные мысли после беседы с Владимиром Путиным. Президент США неоднократно подчеркивал, что благодаря его усилиям удается избежать эскалации конфликта вокруг Украины и предотвратить начало третьей мировой войны.

