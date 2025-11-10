Трамп исключил сценарий мировой войны из-за событий на Украине
Трамп высказался о конфликте на Украине
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что события на Украине не приведут к мировой войне. Об этом американский лидер заявил в Белом доме.
«Если бы я не был президентом, конфликт на Украине мог бы привести к третьей мировой войне. Но этого не произойдет», — передает пресс-служба администрации слова Трампа.
Ранее Дональд Трамп уже высказывал подобные мысли после беседы с Владимиром Путиным. Президент США неоднократно подчеркивал, что благодаря его усилиям удается избежать эскалации конфликта вокруг Украины и предотвратить начало третьей мировой войны.
