Ряд штрафов в РФ собираются в разы увеличить

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают увеличение штрафов за некоторые экономические преступления. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев

«... за мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности, предлагается увеличить максимальный размер штрафа до полутора миллиона рублей, — приводят слова Груздева „Известия“. Также он уточнил, что размер штрафа за использование чужого товарного знака и уклонение от уплаты налогов организацией увеличится до двух с половиной миллионов рублей, а за незаконную банковскую деятельность — до пяти миллионов рублей.

Также планируется повысить штрафы за причинение имущественного ущерба путем обмана, незаконное предпринимательство и другие нарушения. В сообщении подчеркивается, что наказание должно быть адекватно реальной стоимости нанесенного ущерба.

