Бывший глава Финляндии признал полный провал европейского влияния

Европа потеряла место в мировом властном квартете Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Влияние Европейского союза на решение глобальных вопросов значительно уменьшилось. Об этом заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинисте.

«Я видел властные структуры в виде квадрата, в котором был ЕС. Теперь, к сожалению, они превратились в треугольник. Мне кажется, Европа сейчас на перепутье: ей нужно взять себя в руки, чтобы сохранить свою самобытность», — сказал бывший финский президент в интервью Yle.

По его словам, если в 1990-х и на рубеже тысячелетий к мнению ЕС прислушивались, то сейчас ключевые решения принимаются без учета его позиции. Ниинисте считает, что теперь права голоса остались только у США, Китая и России, а Европа теряет авторитет.

Он также отметил, что Европе следует напрямую вести переговоры с Россией, учитывая, что США ведут двусторонний диалог с Москвой о способах урегулирования российско-украинского конфликта. В ходе интервью Ниинисте напомнил, что в Москву звонили немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон, за что последний подвергся сильной критике. При этом бывший президент Финляндии выразил уверенность в том, что Европа должна активно участвовать в переговорах с Россией и не полагаться только на информацию о диалогах между США и Россией.