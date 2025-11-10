Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

Бывший глава Финляндии признал полный провал европейского влияния

Ниинисте: влияние ЕС на глобальные вопросы уменьшилось
11 ноября 2025 в 03:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Европа потеряла место в мировом властном квартете

Европа потеряла место в мировом властном квартете

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Влияние Европейского союза на решение глобальных вопросов значительно уменьшилось. Об этом заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинисте.

«Я видел властные структуры в виде квадрата, в котором был ЕС. Теперь, к сожалению, они превратились в треугольник. Мне кажется, Европа сейчас на перепутье: ей нужно взять себя в руки, чтобы сохранить свою самобытность», — сказал бывший финский президент в интервью Yle.

По его словам, если в 1990-х и на рубеже тысячелетий к мнению ЕС прислушивались, то сейчас ключевые решения принимаются без учета его позиции. Ниинисте считает, что теперь права голоса остались только у США, Китая и России, а Европа теряет авторитет.

Продолжение после рекламы

Он также отметил, что Европе следует напрямую вести переговоры с Россией, учитывая, что США ведут двусторонний диалог с Москвой о способах урегулирования российско-украинского конфликта. В ходе интервью Ниинисте напомнил, что в Москву звонили немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон, за что последний подвергся сильной критике. При этом бывший президент Финляндии выразил уверенность в том, что Европа должна активно участвовать в переговорах с Россией и не полагаться только на информацию о диалогах между США и Россией.

Снижение влияния ЕС на глобальные процессы, о котором говорит Саули Ниинисте, коррелирует с внутренними противоречиями в союзе. В ЕС наблюдается разделение позиций стран: некоторые государства, например Венгрия, Чехия и Словакия, стремятся защитить свои интересы и занимают скептическую позицию по отношению к Украине, что усугубляет внутренние разногласия и ослабляет единую линию ЕС в международных отношениях.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал