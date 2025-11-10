Трамп признал, что США придется заплатить за ущерб другим странам
Президент США Дональд Трамп допустил возможность выплаты более двух триллионов долларов торговым партнерам
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может быть вынуждена вернуть более двух триллионов долларов торговым партнерам, если американский Верховный суд признает его пошлины незаконными. Заявление прозвучало на фоне судебного разбирательства о правомерности использования Трампом закона 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения импортных пошлин. Информация опубликована в соцсети Truth Social.
«Фактический размер компенсации в виде поступлений от пошлин и инвестиций превысит два триллиона долларов, и это само по себе станет катастрофой национальной безопасности. Наши оппоненты в Верховном суде США называют заниженные цифры, чтобы суд считал, что из этой ужасной ситуации легко выйти», — написал Дональд Трамп в Truth Social.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон IEEPA не дает президенту права вводить импортные пошлины. Теперь Верховный суд должен решить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики. Тарифная политика, о которой идет речь, затрагивает десятки государств. Решение Верховного суда может иметь серьезные последствия не только для США, но и для мировой торговли.
Вопрос о правомерности импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, имеет особое значение в контексте напряженных торговых отношений США, например, с Китаем. Ранее администрация Трампа уже вводила 100% пошлины на товары из Поднебесной и рассматривала возможность установления 500% пошлин в ответ на закупки китайскими компаниями российской нефти, что могло бы стать самым жестким торговым ограничением в отношении страны за последние годы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.