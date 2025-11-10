Трамп признал, что США придется заплатить за ущерб другим странам

Президент США Дональд Трамп допустил возможность выплаты более двух триллионов долларов торговым партнерам Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может быть вынуждена вернуть более двух триллионов долларов торговым партнерам, если американский Верховный суд признает его пошлины незаконными. Заявление прозвучало на фоне судебного разбирательства о правомерности использования Трампом закона 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения импортных пошлин. Информация опубликована в соцсети Truth Social.

«Фактический размер компенсации в виде поступлений от пошлин и инвестиций превысит два триллиона долларов, и это само по себе станет катастрофой национальной безопасности. Наши оппоненты в Верховном суде США называют заниженные цифры, чтобы суд считал, что из этой ужасной ситуации легко выйти», — написал Дональд Трамп в Truth Social.

Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон IEEPA не дает президенту права вводить импортные пошлины. Теперь Верховный суд должен решить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики. Тарифная политика, о которой идет речь, затрагивает десятки государств. Решение Верховного суда может иметь серьезные последствия не только для США, но и для мировой торговли.

Продолжение после рекламы