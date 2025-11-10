Фигурант дела «кошелька Зеленского» еле унес наворованные деньги украинцев

Дело считается одним из самых громких коррупционных скандалов в стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фигурант дела о масштабной коррупции в сфере энергетики на Украине пожаловался, что ему было сложно нести украденные 1,6 млн долларов. Запись разговора опубликовало Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ). На скриншоте в соцсети Facebook (запрещена в РФ; принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещенной) представлен разговор мужчин, которые обращаются друг к другу «Шугармен» и «Решик». Их настоящие имена не раскрываются.

«Шугармен» поинтересовался способом транспортировки коробки. По информации интернет-издания «Страна», под этим псевдонимом может скрываться один из братьев Цукерманов, которые занимались финансовыми вопросами у Тимура Миндича — соратника президента Украины Владимира Зеленского, оказавшегося в центре коррупционного скандала.

«Решик» в ответ описал коробку как предмет с ручкой, по виду напоминающий упакованный ноутбук. Он подчеркнул, что позднее дополнительно упаковал содержимое для Капеллы (третий участник схемы), поскольку «из коробки сам забрал лимон, а в ней же передал» 1,6 [млн]. При этом он отметил, что нести деньги до картины — «такое себе удовольствие».

Ранее следователи НАБУ провели обыски в доме украинского бизнесмена Тимура Миндича. Его часто называют «кошелек президента» Зеленского, отмечая его предполагаемое участие в управлении средствами, связанными с окружением украинского лидера. По данным местных СМИ, предприниматель покинул государство за несколько часов до этого.

В октябре в квартире Миндича нашли устройства для прослушивания. По одной из версий, с их помощью правоохранительные органы могли следить за разговорами с участием Зеленского.