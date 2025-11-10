США объявили наказание для Индии за закупки российской нефти

В Вашингтоне видят угрозу в закупке российской нефти мировыми державами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

США сохраняют высокие таможенные пошлины в отношении Индии из-за того, что страна не прекращает закупать нефть у России. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

«Сейчас пошлины очень высокие (против Индии — прим. URA.RU). Это из-за российской нефти», — сказал Трамп в ходе церемонии принесения присяги послом США в Индии.

Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял в Белом доме о сохранении высоких пошлин в отношении Индии из-за продолжения закупок ею российской нефти. Теперь он вновь подтвердил эту позицию во время церемонии принесения присяги послом США в Индии.

