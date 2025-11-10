Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

Россияне смогут на законных основаниях требовать от УК и ТСЖ одну вещь

Новый закон заставит УК раскрыть доходы от использования общедомового имущества
11 ноября 2025 в 04:42
Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители России смогут с 2026 года требовать от управляющих компаний (УК), а также товариществ собственников жилья (ТСЖ) сведения о доходах от общедомового имущества. Об этом говорится в законопроекте, который предложили в Минстрое.

«УК должны будут раскрывать доходы от использования общего имущества, уплаты по судебным искам. Это сделает работу УК и ТСЖ прозрачнее, избавит их от злоупотреблений», — передает газета «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Инициатива Минстроя связана с общей тенденцией усиления контроля над сферой ЖКХ. Ранее анонсировалась подготовка пакета законопроектов, предусматривающих ежеквартальную отчетность управляющих компаний перед жильцами. Необходимость реформ обусловлена многочисленными жалобами граждан, ростом тарифов и выявленными нарушениями: за несколько месяцев обнаружено 5,7 млрд рублей незаконных начислений, а общий объем нарушений превысил 30 млрд рублей.

