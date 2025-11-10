Россияне смогут на законных основаниях требовать от УК и ТСЖ одну вещь

Жильцы смогут требовать от УК отчет об использовании имущества в домах Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители России смогут с 2026 года требовать от управляющих компаний (УК), а также товариществ собственников жилья (ТСЖ) сведения о доходах от общедомового имущества. Об этом говорится в законопроекте, который предложили в Минстрое.

«УК должны будут раскрывать доходы от использования общего имущества, уплаты по судебным искам. Это сделает работу УК и ТСЖ прозрачнее, избавит их от злоупотреблений», — передает газета «Известия» со ссылкой на Минстрой.