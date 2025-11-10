ГП потребовала изъять активы экс-главы департамента культуры Москвы

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском по делу бывшего чиновника Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

По требованию Генпрокуратуры может быть изъято имущество бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Об этом говорится в судебном документе.

«Кунцевский районный суд Москвы зарегистрировал иск замгенпрокурора Николая Винниченко к бывшему главе столичного департамента культуры Александру Кибовскому. Речь идет об изъятии в доход государства имущества, принадлежащего ему, членам его семьи, а также связанным с ним лицам», — передает РБК со ссылкой на документ.

Александр Кибовский заключен в следственный изолятор в рамках уголовного дела, которое связано с обвинением в получении взятки в особо крупном размере и попытке совершения мошенничества. Следствие утверждает, что в период с 2017 по 2023 год Кибовский совместно с рядом других лиц, также являющихся фигурантами дела, систематически получал взятки за содействие в заключении государственных контрактов с коммерческими структурами. Суммарный объем взяток превысил 114 миллионов рублей. При этом Александр Кибовский свою вину не признает, отмечает РБК.

