Трамп не стал скрывать, кто зарабатывает на поддержке Украины оружием
США изменили схему финансирования поставок оружия на Украину
Фото: Official White House / Tia Dufour
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО. Заявление прозвучало на пресс-конференции, где Трамп отвечал на вопросы журналистов.
«Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО», — заявил Трамп.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что европейские союзники уже оплатили американское оружие для Украины на два миллиарда долларов. Российские власти при этом неоднократно заявляли, что поставки оружия на Украину затягивают конфликт и делают страны Запада его прямыми участниками, а также что такие поставки могут стать законной целью для России.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.