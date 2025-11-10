Трамп не стал скрывать, кто зарабатывает на поддержке Украины оружием

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО. Заявление прозвучало на пресс-конференции, где Трамп отвечал на вопросы журналистов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что европейские союзники уже оплатили американское оружие для Украины на два миллиарда долларов. Российские власти при этом неоднократно заявляли, что поставки оружия на Украину затягивают конфликт и делают страны Запада его прямыми участниками, а также что такие поставки могут стать законной целью для России.