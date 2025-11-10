Почему в СНГ боятся победы России на Украине

Элиты стран СНГ опасаются, что после победы России в СВО начнется радикальное изменение границ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Отношения между Россией и Казахстаном, как и другими странами СНГ, зависят от исхода военной операции на Украине. «Решительной победы» России многие опасаются, сказал в интервью URA.RU директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

«Ни одна из стран СНГ не заинтересована в решительной военной победе России на Украине — это сильно укрепит наши позиции на постсоветском пространстве. В то же время они не желают поражения России, потому что тогда и у них будут проблемы», — объяснил Пилько.

Политические элиты в странах Центральной Азии опасаются, что в случае абсолютной победы России в украинском конфликте, на постсоветском пространстве начнется радикальный пересмотр границ. Однако, напомнил Пилько, Россия никогда не предъявляла ни к одной бывшей советской республике территориальных претензий. То, что произошло с Украиной, по словам эксперта, «уникальный случай». «Никто даже не занимался бы перекройкой границ, если бы там не установился неонацистский режим, который подвергает русскоязычное население репрессиям. Но даже понимая это, многие политики в СНГ думают о том, что будет дальше», — отметил политолог.

В том числе никаких территориальных разногласий нет между Россией и Казахстаном. «После распада СССР Казахстан сразу пошел на то, чтобы стать экономическим партнером России, ее военным союзником. Украина же никогда не была ни в ОДКБ, ни в ЕАЭС, одним из авторов идеи создания которого был Казахстан. Поэтому их невозможно сравнивать», — сказал эксперт.