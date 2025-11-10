В Белоруссии запретили продажу российских маршмеллоу из-за опасного состава
Белорусские эксперты якобы нашли в маршмеллоу краситель азорубин (Е122)
В Беларуси временно запрещен оборот маршмеллоу российского производителя ООО «Конфектум», сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство здравоохранения. В составе продукта обнаружен незаявленный краситель, который может представлять опасность для здоровья, особенно для детей.
Санитарно-эпидемиологическая служба установила, что в «маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от 6 лет и старше» присутствует незаявленный в маркировке краситель азорубин (Е122). «Употребление скрытых пищевых красителей опасно: они могут вызывать аллергические реакции, астму, проблемы с желудочно-кишечным трактом, кожные заболевания, особенно у детей», — передало издание позицию Минздрава.
Также отмечается, что наличие незаявленных компонентов нарушает право потребителя на информацию о продукте и скрывает потенциальные риски для здоровья, включая гиперактивность у детей, отравления и развитие хронических заболеваний. Официального подтверждения информации на момент публикации не было.
В последнее время вопросы безопасности продуктов привлекают особое внимание надзорных органов. В России Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с продажей на маркетплейсах бетельного ореха, который может оказывать воздействие на психику, вызывать привыкание и способствовать развитию рака ротовой полости. В Беларуси же временно запрещен оборот маршмеллоу российского производителя из-за обнаруженного в них незаявленного красителя, опасного для здоровья, особенно для детей.
