В Белоруссии запретили продажу российских маршмеллоу из-за опасного состава

В Беларуси временно запрещен оборот маршмеллоу российского производителя ООО «Конфектум», сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство здравоохранения. В составе продукта обнаружен незаявленный краситель, который может представлять опасность для здоровья, особенно для детей.

Санитарно-эпидемиологическая служба установила, что в «маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от 6 лет и старше» присутствует незаявленный в маркировке краситель азорубин (Е122). «Употребление скрытых пищевых красителей опасно: они могут вызывать аллергические реакции, астму, проблемы с желудочно-кишечным трактом, кожные заболевания, особенно у детей», — передало издание позицию Минздрава.

Также отмечается, что наличие незаявленных компонентов нарушает право потребителя на информацию о продукте и скрывает потенциальные риски для здоровья, включая гиперактивность у детей, отравления и развитие хронических заболеваний. Официального подтверждения информации на момент публикации не было.

