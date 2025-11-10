Названы самые популярные у россиян города для отдыха в Новый год

В сообщении уточняется, что популярность этих направлений объясняется интересом к культурным и историческим достопримечательностям двух столиц, а также к зимним видам отдыха на курортах. Помимо этого россияне интересуются Черноморским побережьем — Сочи, Крымом, Геленджиком, Анапой. Как пояснил Мкртчян, цель поездок в эти места — не купание, а возможность подышать морским воздухом. Пятое место в рейтинге делят несколько направлений, среди которых Казань, Калининград, Байкал и Алтай.