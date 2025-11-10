Названы самые популярные у россиян города для отдыха в Новый год
Популярность городов объясняется интересом к достопримечательностям двух столиц
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг самых популярных направлений для отдыха в новогодние каникулы в России. Об этом сообщил вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян.
«Основное направление по России — это Москва и Петербург. Третье место — это горнолыжные курорты, любые. „Красная поляна“ — номер один, дальше „Архыз“, „Домбай“, „Приэльбрусье“, „Шерегеш“, „Манжерок“, „Апатиты“», — приводят слова Мкртчяна РИА Новости.
В сообщении уточняется, что популярность этих направлений объясняется интересом к культурным и историческим достопримечательностям двух столиц, а также к зимним видам отдыха на курортах. Помимо этого россияне интересуются Черноморским побережьем — Сочи, Крымом, Геленджиком, Анапой. Как пояснил Мкртчян, цель поездок в эти места — не купание, а возможность подышать морским воздухом. Пятое место в рейтинге делят несколько направлений, среди которых Казань, Калининград, Байкал и Алтай.
