Похоронное агентство «Некрополь» является муниципальным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Муниципальная организация «Некрополь» в Тюмени, оказывающая ритуальные услуги, установила бак с технической водой рядом с местом захоронения отца жительницы Ноябрьска (ЯНАО). Об этом женщина сообщила депутату Тюменской облдумы Ивану Вершинину.

«Обратилась жительница Ноябрьска с жалобой на действия муниципальной организации „Некрополь“, выполняющей функции по оказанию ритуальных услуг на территории города Тюмени», — написал на своей странице во «ВКонтакте» депутат. По мнению женщины, сотрудники «Некрополя» недобросовестно подошли к выполнению своих обязанностей.

Работники организации установили бак с технической водой в непосредственной близости от места захоронения отца ноябрянки. «Это нарушает права близких ушедшего из жизни человека, так как металлическая конструкция закрывает доступ к памятнику, мешает близким посещать могилу своего родственника», — добавил Вершинин.

В пресс-службу администрации Тюмени агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. «Данный вопрос был направлен специалистам департамента городского хозяйства, чтобы они выехали на место и провели обследование, а также нашли вариант установки бака. В ситуации обязательно разберемся и примем меры», — ответили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Салехарда на старом кладбище срубили все деревья. У жителей, живущих поблизости, это вызвало недовольство, поскольку могилки были скрыты за растениями, а теперь все на виду.