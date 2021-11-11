В Госдуме призвали увеличить пенсии на деньги чиновников

Из бюджета можно освободить достаточно много средств на другие нужды, отметил Миронова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил урезать финансирование чиновников, а также бюджет резервного фонда. Он предлагает направить средства на повышение пенсий россиян.

«Предлагаем обнулить расходы бюджета на материальное стимулирование чиновников — это более 185 миллиардов рублей. Сократить резервный фонд правительства на 220 миллиардов из 290. Из полученных средств 68 миллиардов направляем на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам», — пишет Миронов в своем telegram-канале. Еще 16 миллиардов предложено выделить на индексацию военным пенсионерам. В следующем году кабинет министров предлагает повысить пенсии этой категории граждан всего на 0,32% вместо положенных 2%, отмечает депутат.

Также предлагается увеличить расходы на образование, культуру, охрану окружающей среды, развитие региональной науки и ряд других аспектов. В заключение Миронов заявил, что бюджет России требует не просто правок, а полного пересмотра.

Ранее экс-депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин заявил, что власти РФ сэкономили триллион рублей на пенсионерах. По его словам, в 2020 году из федерального бюджета в ПФР было перечислено 4,8 трлн рублей, в 2022 году намечено перечислить 3,6 трлн рублей.